Kangaroo Island Bowls Association Championships 2021-2022 results, winners

Played March 10 at Kingscote (last minor round) Birchmore Grey 40 (3) def Parndana White 33 (1) P Whyte D O'Brien J Turner 27 def A Heinrich B May Trevor Bell 13 T Bennett D West G Morris 13 lost to J Hall A Childs M Couchman 20 Kingscote Blue 40 (3) def Birchmore Orange 38 (1) J Preusker M Griffith D Steinwedel 22 def R Kaehne D Lovering T Lehmann 18 K Glasson J Berden P Maclean 18 lost to G Glynn S Sampson K Jarman 20 Parndana Red 32 (3) def Kingscote Gold 31 (0) Tony Bell Craig Turner Chris Turner 15 lost to J McEvoy C Boxer S Bell 14 J McArdle K Pratt D McArdle 17 drew B Ulstrup J Lovering R Barrett 17 Played at Birchmore on March 2 (Happy birthday Rod Cowin, Gordon Black, Heather Mossop and Cindy Bell) Kingscote Gold 121 shots def Kingscote Blue 109 shots P Barker M Pease J McEvoy M Barrett 28 def G Davis W Walden J Preusker P MacLean 16 G Platten E Florance M Kleinig J Bell 18 lost to J Waller K Graham K Glasson B Keitel 24 N Chambers Jill Lovering J Kerry S Bell 31 def L Bell R Atkinson M Glasson J Berden 18 L Werner T Boxer J Price C Boxer 23 def S Graham M Probert M Griffith G Steinwdel 19 B Ulstrup T Kempster John Lovering R Barrett 21 lost to D Browne M Turner T Johnson D Steinwedel 32 The grand final is this Saturday, March 19 at Parndana between Parndana White versus Kingscote Gold. Played at Kingscote on March 10 Parndana Red 38/1 Lost to Kingscote Blue 44/3 K. Turner, C. Bell, E. Murton, C. Childs 23 Def T. Kempster, M. Barker, M. Turner, G. Steinwedel 16 M. Loader, B. Paxton, R. Morgan, P. Burry 15 Lost to E. Florance, J. Lovering, L. Werner, M. Glasson 28 Kingscote Gold 53/4 Def Birchmore Orange 26/0 M. Pease, B. Platten, H. Berden, J. Bell 22 Def C. Jarman, P. O'Brien, L. Whyte, M. Lehmann 13 L. Bell, Y. Turner, S. Graham, M. Barrett 31 Def B. Collins, M. Van Der Merwe, J. Cowin, J. Clifford 13

